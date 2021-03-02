Вьетнамец поймал выпавшую с 12-го этажа девочку

18:55
Фото: телеграм-канал Hue
Во Вьетнаме 30-летний водитель-экспедитор спал двухлетнюю девочку, которая выпала из окна 12-го этажа, сообщает "Мир24".
По имеющимся данным, доставив груз, мужчина сидел в подъезде, ожидая оформления документов. Услышав на улице крики людей о помощи, он выбежал из здания и увидел на одном из балконов девочку, которая пролезла через ограждение и не могла попасть обратно.
Не теряя времени, вьетнамец забрался на крышу подземного паркинга и сумел поймать падающего ребенка. Вдвоем они провалились вниз, но мужчина смог помочь девочке.
Ребенка экстренно госпитализировали. У девочки диагностировали переломы руки и ноги, но серьезных травм удалось избежать. Сам спаситель от госпитализации отказался.
Накануне премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук вручил мужчине почетную грамоту.
Ранее в Ярославле семилетняя девочка выжила после падения с седьмого этажа. Ребенок упал в сугроб и отделался сотрясением головного мозга, которое диагностировали прибывшие на место происшествия врачи.
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