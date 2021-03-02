Тело младенца нашли в подъезде дома в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело младенца обнаружили в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского Главного следственного управления СК РФ.

"1 марта 2021 года в подъезде одного из домов, расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было обнаружено тело младенца", – уточнили в ведомстве.

По данным Следственного комитета, по факту произошедшего проводится проверка. В частности, специалисты осмотрели место происшествия.

В ходе судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти ребенка. Дополнительные обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее в феврале в выгребной яме на территории частного дома в Новгородской области также обнаружили тело новорожденного. Инцидент произошел в селе Мошенское.

