Жители Кирова нашли младенца в сугробе

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Жители Кирова обнаружили в сугробе плачущего младенца. Ребенка передали врачам, его семью проверяют органы опеки, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина.

"Кричащего малыша нашли жителя поселка Лянгасово. Его отнесли в тепло и вызвали скорую с полицией. Родители младенца были в гостях у родственников, потом мама вместе с ребенком пошла домой. Женщина была рядом с ним в сугробе. Ребенку ничего не угрожает, у него обморожений нет", – рассказал он.

Шабардин отметил, что с матерью малыша проведут профилактические мероприятия. Все это время ребенок будет находиться в больнице.

По его словам, специалисты уже осмотрели жилищные условия семьи и отметили их хорошее состояние – сделан ремонт, а в доме есть продукты питания. Семья раньше никогда не попадала в поле зрения органов профилактики.

Ранее тело младенца обнаружили в мусоропроводе в городе Луге в Ленинградской области.