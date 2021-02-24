Жители Кирова нашли младенца в сугробе

16:17
Фото: vk.com/sobraniekirov
Жители Кирова обнаружили в сугробе плачущего младенца. Ребенка передали врачам, его семью проверяют органы опеки, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина.
"Кричащего малыша нашли жителя поселка Лянгасово. Его отнесли в тепло и вызвали скорую с полицией. Родители младенца были в гостях у родственников, потом мама вместе с ребенком пошла домой. Женщина была рядом с ним в сугробе. Ребенку ничего не угрожает, у него обморожений нет", – рассказал он.
Шабардин отметил, что с матерью малыша проведут профилактические мероприятия. Все это время ребенок будет находиться в больнице.
По его словам, специалисты уже осмотрели жилищные условия семьи и отметили их хорошее состояние – сделан ремонт, а в доме есть продукты питания. Семья раньше никогда не попадала в поле зрения органов профилактики.
Ранее тело младенца обнаружили в мусоропроводе в городе Луге в Ленинградской области.
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