Тело младенца обнаружили в мусоропроводе в Ленинградской области

13:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Тело младенца обнаружили в мусоропроводе в городе Луге в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Около 08:00 мск сегодня поступило сообщение о том, что в Луге в мусоропроводе найдено тело младенца", – сказал собеседник агентства.
Как уточняется, тело новорожденного ребенка было найдено в жилом доме на улице Киевской.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, причина смерти младенца устанавливается.
В декабре прошлого года тело новорожденного младенца обнаружили в комплексе переработки отходов в Егорьевске.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело об убийстве. Экспертиза установила, что смерть ребенка наступила от удушения. Подозреваемой по делу проходила мать ребенка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: