Тело младенца обнаружили в мусоропроводе в Ленинградской области

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Тело младенца обнаружили в мусоропроводе в городе Луге в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Около 08:00 мск сегодня поступило сообщение о том, что в Луге в мусоропроводе найдено тело младенца", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, тело новорожденного ребенка было найдено в жилом доме на улице Киевской.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, причина смерти младенца устанавливается.

В декабре прошлого года тело новорожденного младенца обнаружили в комплексе переработки отходов в Егорьевске.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело об убийстве. Экспертиза установила, что смерть ребенка наступила от удушения. Подозреваемой по делу проходила мать ребенка.

