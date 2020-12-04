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Младенца выкинули из окна жилого дома в ТиНАО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

"В ТиНАО из окна жилого дома выкинули ребенка, он погиб", – сказала Иванова.

Она подчеркнула, что, по предварительным данным, в квартире на момент происшествия находились мать ребенка и ее знакомая. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что младенца сбросили с 13-го этажа. При этом официальных подтверждений этой информации пока не было.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребенка". На месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков рассказал об обнаруженном теле новорожденного ребенка в мусорном баке рядом с домом на улице Усуглинской в Чите. Специалисты проводят следственные мероприятия, в том числе опрашивают очевидцев.

