В Мытищах задержали женщину по подозрению в убийстве новорожденной дочери

Фото: ГУ СК РФ по Московской области

В Мытищах задержали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Тело новорожденной девочки без внешних признаков насильственной смерти нашли 28 ноября в съемной квартире в Мытищах. По данным экспертизы, младенец умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Матерью ребенка оказалась иностранная гражданка 1990 года рождения. Женщина самостоятельно родила девочку в съемной квартире своих родственников во время их отсутствия. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Ранее жительнице Подольска и ее сожителю предъявили обвинение в покушении на убийство девятилетнего мальчика. По версии следствия, они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытались убить мальчика, но тому удалось вырваться.