На Кубани пенсионер подозревается в убийстве жены и пасынка

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В станице Павловской Краснодарского края пенсионера подозревают в убийстве жены, пасынка и ранении невестки погибшей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

По версии следствия, 67-летний мужчина нанес не менее трех ножевых ранений в область груди и шеи своей жене из-за бытовой ссоры с ней. После этого он отправился к первому сыну жены, но ранил только невестку погибшей. После этого, как уточняют в ведомстве, мужчина приехал ко второму сыну супруги и убил его.

Место происшествия мужчина покинул, но вскоре его автомобиль заблокировали полицейские. Одному из них подозреваемый угрожал ружьем.

"Он подозревается в убийстве 70-летней супруги и ее 44-летнего сына, покушении на убийство 43-летнего сына погибшей, причинении тяжкого вреда здоровью 41-летней невестки женщины. Кроме того, мужчина подозревается в применении насилия, опасного для жизни и здоровья полицейского", – сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали. Специалистами будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи выясняют подробности произошедшего.

Ранее стало известно, что в Ненецком округе мужчину подозревают в убийстве сына из ружья за то, что последний отказался выключить музыку.