Мужчину подозревают в убийстве сына за отказ выключить музыку

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В Ненецком округе мужчину подозревают в убийстве сына из ружья за то, что последний отказался выключить музыку. Об этом сообщает СУСК РФ.

Уточняется, что в поселке Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа было обнаружено тело 29-летнего мужчины с огнестрельным ранением спины. Против 51-летнего отца погибшего возбуждено уголовное дело.

"Согласно предварительным данным, между родственниками произошел конфликт из-за нежелания сына выключить музыку. Тогда отец приставил к спине потерпевшего охотничье ружье и выстрелил в упор. От полученных травм сын скончался на месте", – говорится в сообщении.

По данному факту организована следственная проверка, назначены необходимые экспертизы. В преступлении подозреваемый сознался, в ближайшее время для него изберут меру пресечения.

Ранее пьяный житель Хакасии зарезал сына за то, что тот слишком громко играл в нарды. Конфликт перерос в драку, в ходе которой отец ударил сына ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.