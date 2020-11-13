17:13
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Архангельской области задержали двух сестер по подозрению в жестоком убийстве. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Тело 27-летнего мужчины обнаружили под насыпью кирпичей в поселке Тегрозеро Вельского района. На голове потерпевшего был пакет, руки и ноги связаны.
По версии следствия, 7 ноября 21-летняя подруга потерпевшего и ее сестра в ходе возникшего конфликта набросили веревку на шею мужчине и начали его душить, после чего одна из подозреваемых нанесла ему множественные удары по голове – сначала молотком, а затем топором.
После этого мужчине надели на голову пакет, связали руки и ноги и оттащили тело в заброшенное здание котельной, заложив его кирпичами. В ходе допроса подозреваемые признали вину.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются свидетели. Следствие намерено просить суд арестовать девушек.
Накануне в Калининграде задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 11-летней дочери своей гражданской жены. Девочка забеременела от него.
Сначала мужчина вину не признавал, однако позже от него поступило несколько явок с повинной еще о нескольких совершенных преступлениях.
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