В Москве ищут женщину, убившую ребенка и спрятавшую его тело в шкаф

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве ищут женщину, которая подозревается в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по столице.

По информации ведомства, в июне 2019 года в квартире на улице Широкой в шкафу нашли тело ребенка без признаков насильственной смерти. Женщина сказала следователям, что он родился мертворожденным.

"Были назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы, выводы которых показали, что смерть новорожденного дышавшего ребенка наступила от нарастающей гипоксии вследствие частичного перекрытия дыхательных путей", – заявили в пресс-службе Следственного комитета.

В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Местонахождение подозреваемой сейчас устанавливается.

Ранее в Госдуме поддержали законопроект о порядке изъятия детей из семьи. Согласно документу, изъять ребенка из семьи по общему правилу можно при угрозе его жизни или здоровью.