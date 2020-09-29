Суд вынес приговор жонглировавшим ребенком в Сочи родителям

29 сентября, 20:15
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"
Суд в Сочи вынес обвинительный приговор родителям, которые опубликовали видео с издевательствами над младенцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.
В августе в Instagram-аккаунте жителя Сочи появился ролик, в котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, при этом размахивая им. После данного инцидента полиция начала проверку.
Оказалось, что мужчина на видео – житель Москвы, женщина – уроженка Белгорода. Отец ребенка, в свою очередь, объяснил поступок тем, что после таких упражнений у детей якобы лучше развиваются кости и суставы.
Сообщалось, что в Центральный районный суд Сочи поступило исковое заявление о лишении пары родительских прав. Девочку поместили в специальное учреждение, где ей обеспечили необходимый постоянный уход.
Также у пары правоохранительные органы нашли, предположительно, марихуану и приспособление для ее употребления. Мужчине было предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.
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