Суд вынес приговор жонглировавшим ребенком в Сочи родителям

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Суд в Сочи вынес обвинительный приговор родителям, которые опубликовали видео с издевательствами над младенцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

В августе в Instagram-аккаунте жителя Сочи появился ролик, в котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, при этом размахивая им. После данного инцидента полиция начала проверку.

Оказалось, что мужчина на видео – житель Москвы, женщина – уроженка Белгорода. Отец ребенка, в свою очередь, объяснил поступок тем, что после таких упражнений у детей якобы лучше развиваются кости и суставы.

Сообщалось, что в Центральный районный суд Сочи поступило исковое заявление о лишении пары родительских прав. Девочку поместили в специальное учреждение, где ей обеспечили необходимый постоянный уход.

Также у пары правоохранительные органы нашли, предположительно, марихуану и приспособление для ее употребления. Мужчине было предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.