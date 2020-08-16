Генпрокуратура поручила проверить родителей, издевавшихся над младенцем на камеру

13:17
Полиция допросила мужчину, который издевался над младенцем на камеру
Генеральная прокуратура РФ поручила проверить родителей, опубликовавших в соцсетях видео жестокого обращения отца с новорожденной девочкой, снятое в одном из районов Сочи.
Мужчина держал двухмесячную дочь за ногу и размахивал ей, как куклой. По его мнению, так лучше всего будут формироваться кости и суставы ребенка.
Оказалось, что мужчина на видео – житель Москвы, женщина – уроженка Белгорода. Пара приехала в Сочи в первом полугодии текущего года, а в июне у них родился ребенок.
Правоохранители обнаружили семью в лесном массиве Хостинского района города Сочи. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Младенца передали в медицинское учреждение. По факту произошедшего организована процессуальная проверка. Сейчас решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки.
В январе отец оставил детей в аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
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