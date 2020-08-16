Генпрокуратура поручила проверить родителей, издевавшихся над младенцем на камеру

Полиция допросила мужчину, который издевался над младенцем на камеру

Генеральная прокуратура РФ поручила проверить родителей, опубликовавших в соцсетях видео жестокого обращения отца с новорожденной девочкой, снятое в одном из районов Сочи.

Мужчина держал двухмесячную дочь за ногу и размахивал ей, как куклой. По его мнению, так лучше всего будут формироваться кости и суставы ребенка.

Оказалось, что мужчина на видео – житель Москвы, женщина – уроженка Белгорода. Пара приехала в Сочи в первом полугодии текущего года, а в июне у них родился ребенок.

Правоохранители обнаружили семью в лесном массиве Хостинского района города Сочи. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Младенца передали в медицинское учреждение. По факту произошедшего организована процессуальная проверка. Сейчас решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки.

В январе отец оставил детей в аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.