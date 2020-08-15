Младенца в Сочи после инцидента могут передать в органы опеки – МВД

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Полицейские в Сочи нашли в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает, теперь рассматривается вопрос о его передаче ребенка в органы опеки, передает РИА Новости.

О проверке в связи с инцидентом рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. "Полицейские проводят осмотр места проживания молодой пары. Мать новорожденного доставлена в отдел полиции Хостинского района", – уточнили в правоохранительных органах.

До этого в СМИ появилась видеозапись, на которой мужчина в Сочи трясет вниз головой младенца. Данный ролик разместила сама семья в Instagram.

В январе отец оставил детей в аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.