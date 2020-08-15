Следователи проверят мужчину после жестокого обращения с младенцем в Сочи

Мужчина шокировал соцсети обращением с ребенком

Следователи планируют проверить материал о жестоком обращении с ребенком, опубликованный в Сети, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В СМИ появилась видеозапись, на которой мужчина в Сочи трясет вниз головой младенца. Там уточняют, что ее выложила сама семья в Instagram.

"Следственным управлением по краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР для дачи объективной правовой оценки произошедшему, изучения условий жизни и воспитания малолетнего", – говорится в сообщении.

По итогам будет принято процессуальное решение.

В январе отец оставил детей в аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Мальчиков устроили в школу и детский сад в Комсомольске-на-Амуре. Временную опеку доверили бабушке, семье помогут материально. Родители были в разводе, мама не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. В августе суд постановил ограничить их отца в родительских правах.