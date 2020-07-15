Соцслужбы помогли восстановить права матери ребенка, которого пытались выбросить из окна

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Социальные службы столицы помогли восстановить права матери ребенка, которого угрожала выбросить из окна бабушка. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Решением суда мама восстановлена в родительских правах. На заседании сотрудники соцзащиты поддержали маму в восстановлении родительских прав", – рассказали в департаменте труда и социальной защиты населения.

В московском ведомстве подчеркнули, что мать сможет забрать ребенка в четверг, 16 июля. Сопровождать семью для выхода из кризисной ситуации будут специалисты соцдепартамента.

Перед тем как было принято решение о восстановлении в правах, матери ребенка помогли сделать уборку в квартире, оказали юридическую помощь при подготовке к суду и предоставили психолога. С самим малышом занимались воспитатели, педагоги и психологи.

Инцидент с ребенком, которого бабушка хотела выбросить из окна квартиры, произошел в Москве на Восточной улице в январе 2020 года. Ребенка спасли, а на женщину завели уголовное дело.

Впоследствии выяснилось, что мать ребенка была лишена родительских прав в апреле 2019 года. В ходе консультаций со специалистами женщина заявила, что нашла работу и готова пройти психологические курсы ради возвращения ребенка в семью.

