Соцслужбы помогли восстановить права матери ребенка, которого пытались выбросить из окна

16:54
Фото: "Мобильный репортер"
Социальные службы столицы помогли восстановить права матери ребенка, которого угрожала выбросить из окна бабушка. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Решением суда мама восстановлена в родительских правах. На заседании сотрудники соцзащиты поддержали маму в восстановлении родительских прав", – рассказали в департаменте труда и социальной защиты населения.
В московском ведомстве подчеркнули, что мать сможет забрать ребенка в четверг, 16 июля. Сопровождать семью для выхода из кризисной ситуации будут специалисты соцдепартамента.
Перед тем как было принято решение о восстановлении в правах, матери ребенка помогли сделать уборку в квартире, оказали юридическую помощь при подготовке к суду и предоставили психолога. С самим малышом занимались воспитатели, педагоги и психологи.
Инцидент с ребенком, которого бабушка хотела выбросить из окна квартиры, произошел в Москве на Восточной улице в январе 2020 года. Ребенка спасли, а на женщину завели уголовное дело.
Впоследствии выяснилось, что мать ребенка была лишена родительских прав в апреле 2019 года. В ходе консультаций со специалистами женщина заявила, что нашла работу и готова пройти психологические курсы ради возвращения ребенка в семью.
Уголовное дело возбудили против угрожавшей выбросить внука в окно женщины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: