Спасен мальчик, которого угрожали выбросить из окна

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Мальчика, которого угрожали выбросить из окна квартиры на востоке Москвы, спасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в полиции.

"В настоящее время ребенок спасен и передан медикам для осмотра", – отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в квартире одного из домов на улице Восточной вместе с малолетним ребенком укрылась женщина. Она угрожала выбросить ребенка из окна. На место происшествия выехали сотрудники полиции, экстренные и социальные службы.

По данным СМИ, ребенка удерживала его бабушка. Уточняется, что органы опеки намерены проверить условия жизни мальчика.

Также ранее появилась информация, что девочку, которую пытались похитить в Москве, планируют передать в учреждение социальной защиты. Попытку похищения семилетнего ребенка совершила женщина на улице Яблочкова. Перед этим в семье девочки произошла ссора, после чего знакомая увела ее якобы с согласия родителей.

