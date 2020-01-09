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Общество

09 января, 19:33

Девочку, которую пытались похитить в столице, передадут соцзащите

происшествия общество дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Девочку, которую пытались похитить в Москве, планируют передать в учреждение социальной защиты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента соцзащиты.

По предварительным данным, попытку похищения семилетнего ребенка совершила женщина на улице Яблочкова. Отмечается, что перед этим в семье девочки произошла ссора, после чего знакомая увела ее якобы с согласия родителей.

"1 января в органы опеки из полиции поступила информация о том, что найдена семилетняя девочка, ранее объявленная в розыск. В тот же день ребенок был направлен в детскую больницу", – говорится в сообщении.

После выписки девочки из больницы ее направят в учреждение соцзащиты. Сотрудники организации посетили дом, где проживает ее семья. Оказалось, что он предназначен под снос, а все жильцы из него расселены, канализация и водоснабжение отключены. Кроме того, в квартире отсутствовала мебель.

В ведомстве добавили, что со слов матери и бабушки девочки, которые находились на момент посещения в квартире, они являются жителями другого региона. В столицу переехали несколько лет назад.

Ранее хоккеист Зайцев прокомментировал обвинение в похищении своих детей. Соответствующее заявление написала в полицию его жена, с которой спортсмен разводится.

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