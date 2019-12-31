Эксперт рассказал, как не потерять ребенка во время новогодних гуляний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Родителям не стоит терять бдительность и расслабляться во время праздничных гуляний в общественных местах на Новый год. Об этом Москве 24 рассказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Также собеседница сайта дала несколько советов о том, как не потерять ребенка в местах массовых скоплений людей. "Нужно понимать, что людное место – это зона повышенного риска. Если вы выпустите его руку из своей руки, то хотя бы не теряйте его из виду", – пояснила Волынец.

Эксперт добавила, что необходимо перед прогулкой также провести инструктаж, особенно если детей несколько. "Объясните, что они должны держаться друг друга. Если детей несколько, напомните старшим, что они должны следить за младшими", – добавила эксперт.





Ирина Волынец глава Национального родительского комитета У вас в любом случае появится соблазн зайти в кафе, пока дети играют, залезть в телефон или еще что-то. Но помните: праздники – хорошая возможность для злоумышленников воспользоваться ситуацией и похитить детей. К сожалению, такие случаи бывают. Не нужно расслабляться всеобщим весельем и праздничной атмосферой.

Кроме того, с детьми нужно договориться: если они потерялись, то остаются ровно на том же месте, где заметили отсутствие родителя. При этом ребенок обязательно должен знать свой адрес и контактные телефоны родителей. "Совсем маленьким детям можно сделать нашивки на одежде, где будет указана вся эта информация", – добавила Волынец.

Если инцидент все же произошел и вы ребенка потеряли, необходимо незамедлительно известить об этом ближайших сотрудников полиции. "Многие родители боятся, но этот момент – самое важное, чтобы ребенок нашелся как можно быстрее", – заключила Волынец.

