"Космическая" новогодняя программа стартовала на Тверской

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
"Космическая" новогодняя программа стартовала в 11:00 на Тверской улице в центре Москвы, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
В ближайшие шесть дней москвичей и гостей столицы ждут сотни спектаклей, концертов, спортивных шоу и более тысячи мастер-классов.
На участке улицы от Козицкого переулка до улиц Охотный Ряд и Моховой открылись три тематические площадки: "Грезы о Земле и небе. 1920-30-е годы", "Покорение. 1950-1960-е годы" и "Космическая миссия. 1970-1980-е годы".
Вдоль улицы установили четыре сцены, четыре 8-метровые новогодние елки, украшенные в космическом стиле, четыре теплые лаунж-зоны для отдыха, а также около сотни арт-объектов. Угощать гостей "космическими" блюдами будут восемь московских ресторанов.
Мероприятия, стартовавшие 31 декабря, будут идти в режиме нон-стоп до 3:00.
Все это время будут проходить выступления артистов на сценах, творческие занятия, лекции, кинопоказы, викторины и мастер-классы, интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?" и BrainZona, а также акробатические и спортивные шоу и тренировки.
Увидеть выступления спортсменов, балансирующих на стропе, натянутой на уровне крыш домов, можно дважды в час. Шоу проходят возле дома 8, корпуса 1. Возле дома 6, строения 3, можно увидеть воздушно-акробатические номера на гигантских "космических качелях". Они идут каждый час.
На высоте десять метров над улицей Охотный Ряд примерно раз в полчаса пролетает Дед Мороз на ракете. Каждые 15 минут на Охотном Ряду возле дома 2 идет шоу мотоциклистов.
Здесь же, в детском сноуборд-парке, раз в час можно смотреть 15-минутные показательные выступления на трюковых снежных самокатах. Все остальное время здесь проводятся тренировки для детей.
На площадке для тюбинга неподалеку от Камергерского переулка проходят сеансы катания и показательные выступления по кабельному сноуборду.
Среди самых ярких событий сценической программы первого праздничного дня специальный проект "Космическое путешествие Снежной королевы", программа "Карнавальная ночь", спектакль "Грезы о Земле и небе", концерт "Новогодняя классика", новогодний спектакль Московского драматического театра на Малой Бронной, концерты Гоши Куценко и других.
Уличные представления российских и европейских театров от проекта "Золотая маска" в этот день будут идти с 17:00 до полуночи. Начало нового шоу – каждые полчаса. Одновременно в разных точках Тверской улицы будут выступать четыре разных коллектива.
Ранее сообщалось, что новогодние гуляния в центре Москвы посвятят освоению космоса. На Тверской улице ожидаются выступления артистов, концерты и танцевальные конкурсы. Кроме того, можно будет заняться зимними видами спорта и попробовать необычные блюда из праздничного меню, которое составят восемь столичных рестораторов.
С 28 декабря по 6 января центр города отдадут пешеходам
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