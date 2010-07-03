Подросток спас девочку от предполагаемого педофила

Фото: СК РФ

16-летний подросток помог задержать мужчину, который попытался похитить 9-летнюю девочку. Злоумышленнику уже предъявили обвинение, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего)", – уточнили в управлении.

Инцидент произошел в Иркутске 23 ноября. 48-летний мужчина заметил на улице ребенка, после чего силой затащил его в автомобиль и уехал с места преступления. Спасти девочку удалось благодаря неравнодушному подростку, который вместе с еще одним мужчиной догнал машину и вынудил злоумышленника остановиться и отпустить ребенка.

Водитель изначально сумел скрыться, однако впоследствии его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. В ходе следствия выяснилось, что с 2001 года мужчина уже отсидел два срока за преступления сексуального характера. На данный момент злоумышленник находится под стражей.

В октябре правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в краже иномарки с трехлетним ребенком. Злоумышленник сел в чужой автомобиль возле одного из домов в Павловском Посаде, а когда обнаружил ребенка, то выбросил его на проселочной дороге.

Мужчина впоследствии сжег автомобиль, чтобы скрыть следы преступления. В отношении злоумышленника возбудили два уголовных дела по статьям "Кража" и "Оставление в опасности".

