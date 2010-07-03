Суд арестовал подозреваемую в убийстве ребенка под Тюменью

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Суд заключил под стражу на два месяца Викторию Айметдинову, которую подозревают в похищении и убийстве младенца.

"В судебном заседании обвиняемая не возражала против избрания данной меры пресечения", – говорится на сайте инстанции.

ЧП произошло 24 сентября в городе Заводоуковске, когда из дома по улице Северной пропал ребенок.

В ходе поисков сотрудники полиции задержали 23-летнюю няню пропавшего мальчика. Девушку нашли в лесном массиве с пакетом, в котором лежало обожженное тело шестимесячного младенца.

По версии следствия, девушка поссорилась с молодым человеком, с которым проживала. Она отправилась забирать вещи к его родственникам, а те ее попросили присмотреть за ребенком, в то время как родители отлучились. Малыш приходился братом молодому человеку задержанной. По версии правоохранительных органов, она унесла ребенка в лес и там примерно через час убила.

На допросе она созналась в содеянном. Официально названный мотив преступления – конфликт в семье.

