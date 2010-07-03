Няню в Тюмени задержали по подозрению в убийстве младенца

16:59
16:59
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Фото: соцсети
Няню в Тюмени задержали по подозрению в убийстве пятимесячного ребенка. О ЧП сообщило СУ СК по Тюменской области.
По данным следствия, 24 сентября днем из дома по улице Северной города города Заводоуковска был похищен малолетний ребенок. Известно, что за ним присматривала 24-летняя женщина. Ее нашли в лесном массиве в трех километрах от дома, где жил младенец. У девушки в руках было обнаружено тело.
Подозреваемая задержана, ее допрашивают.
Сотрудники УМВД по Тюменской области и следователи регионального СК проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств ЧП.
Место происшествия осматривают, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.
По данным местных СМИ, девушка встречалась со старшим братом пропавшего младенца в течение трех лет. Они вместе жили в Тюмени. С родителями возлюбленного девушка познакомились два года назад, после рождения убитого ребенка. Сообщается, что она несколько раз оставалась за ним приглядывать. Так случилось и 24 сентября, когда взрослые якобы уехали на похороны 16-летнего сына их знакомых, который умер от отравления угарным газом.
По информации источника СМИ, девушка якобы заранее готовила план по похищению ребенка. Рассматривается такой вариант, что она решила отомстить бывшему парню за расставание.
Отец погибшего младенца отметил, что подозреваемая три дня жила в доме его семьи, и все было нормально.
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