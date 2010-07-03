На угнавшего машину с ребенком завели второе уголовное дело

Фото: скриншот видео телеграм-канала Агентство "Москва"

В отношении мужчины, укравшего машину с ребенком, возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел в Игнатьевском проезде в Павловском Посаде. 24-летний подозреваемый похитил автомобиль, в котором на заднем сиденье находилась трехлетняя девочка.

Заметив ребенка, мужчина высадил ее на проселочной дороге, после чего скрылся. Девочку обнаружила случайная прохожая.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сжег похищенный автомобиль. Также возбуждено уголовное дело по статье "Кража".