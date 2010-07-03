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Москва 24

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Происшествия

15:34

Задержан угнавший машину с 3-х летним ребенком мужчина

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подмосковная полиция задержала подозреваемого в краже иномарки, в салоне которой находился трехлетний ребенок, сообщает Агентство "Москва".

Им оказался местный житель 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Также собран и направлен на подследственную проверку материал по факту того, что малолетнего ребенка подвергли опасности.

Преступление было совершено вечером 5 октября в Павловском Посаде. От одного из домов в Игнатьевском проезде злоумышленник похитил автомобиль, на заднем сидении которого находился ребенок. Чуть позже женщина обнаружила на проселочной дороге девочку из похищенной машины. При помощи полицейских ребенка передали матери.

Установлено, что мужчина увидел ребенка уже после похищения машины. Тогда он высадил девочку на автобусной остановке в частном секторе деревни Мехлесхоз, а затем выехал в поле за деревней Быково и, чтобы скрыть следы преступления, сжег похищенный автомобиль.

Ранее эксперты назвали марки самых угоняемых в России автомобилей. Чаще всего преступников привлекают Hyundai Solaris, Toyota Camry и KIA Sportage. Также среди самых популярных у автоугонщиков машин – Ford Focus, Mitsubishi Pajero и Nissan Terrano. Эти авто после угона разбирают на запчасти для ремонта такси и каршеринга.

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