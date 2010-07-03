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Москва 24

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Происшествия

15:50

Пропавших в Солнечногорске детей обнаружили у биологической матери в Брянске

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Двух детей, пропавших Солнечногорске, обнаружили у биологической матери в Брянске, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Дети 11 и 12 лет пропали утром 11 ноября. Они вышли из дома и не вернулись. Об их исчезновении в полицию сообщила опекун.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека", позже переквалифицированное по статье "Убийство".

Следствие установило, что несовершеннолетние позвонили своей биологической матери с просьбой забрать их от опекуна.

Женщина призналась, что прибыла в поселок Андреевка в Солнечногорске, где забрала детей с их согласия, не ставя в известность опекуна, и увезла к себе домой.

Фактов совершения кем-либо противоправных действий в отношении несовершеннолетних не установлено, на осмотре телесных повреждений не выявлено.

Ранее СК запустил проект "Внимание, пропал ребенок" на сайте учреждения. С его помощью планируется объединить усилия и координировать действия заинтересованных структур, представителей СМИ и волонтеров при поиске пропавших детей.

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