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Происшествия

16:45

В Уфе продолжают поиски пропавшего с двумя детьми мужчины

происшествия

Фото: СУ СК РФ по Республике Башкирия

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать 37-летнего жителя Уфы Артема Мазова и двух его детей.

В конце октября мужчина ушел с двумя сыновьями пяти и восьми лет из дома и не вернулся. Несмотря на все усилия поисковиков-волонтеров, сотрудников полиции и экстренных служб, пропавшие до сих пор не найдены. Единственное, что удалось обнаружить, – автомобиль, на котором глава семьи уехал вместе с детьми. Машину нашли в районе садового товарищества "Речные зори" в Уфе.

"Установить местонахождение детей и их отца, а также все обстоятельства их исчезновения не представилось возможным. Следствие еще раз обращается с просьбой к тем, кто может знать о местонахождении пропавшей семьи, сообщить правоохранителям", – говорится на сайте СУ СК по региону.

Следователи рассматривают несколько версий исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. К поиску подключились водолазы.

Мать пропавших мальчиков Эльмира Мазова в эфире телеканала "Вести-Башкортостан" обратилась к супругу. Женщина попросила его "не делать глупостей" и вернуть сыновей живыми. Она утверждает, что ее муж страдает психическим заболеванием.

Женщина также рассказала, что в день происшествия между ней и супругом вспыхнул конфликт, в ходе которого она заявила о намерении развестись.

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