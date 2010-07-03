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Москва 24

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Общество

10:34

СК запустил проект по поиску пропавших детей

общество безопасность

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет (СК) России запустил проект "Внимание, пропал ребенок" на сайте учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С помощью новой инициативы представители Следкома планируют эффективно объединить усилия и координировать действия заинтересованных структур, представителей СМИ и волонтеров при поиске пропавших детей.

В случае подобных инцидентов решающее значение играет фактор времени. Именно поэтому сотрудники Следственного комитета должны незамедлительно реагировать и организовать поиск ребенка. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в каждом следственном управлении работают отдельные горячие линии и созданы специальные разделы на сайтах.

Кроме того, СК РФ подписал нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавших детей. Документ также приняли в МВД России, МЧС России, министерстве обороны и Росгвардии.

В октябре волонтеры общественного поискового отряда "Лиза Алерт" опубликовали памятку, которая поможет родителям обезопасить детей при общении с незнакомцами. Взрослые должны объяснить малышам, какие места являются источниками опасности, и показать безопасные маршруты и принципы поведения.

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