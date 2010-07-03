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Происшествия

13:05

СК возбудил дело после того, как девушку пустили за штурвал Ан-24

происшествия

Фото: youtube.com/Интересное видео из Якутии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как член экипажа самолета Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" передал управление бортом девушке, у которой не было на это прав. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на борту лайнера Ан-24, который следовал из Якутска в Саккырыыр (Батагай) 31 августа этого года. Следствие выяснило, что один из пилотов воздушного судна провел свою 33-летнюю девушку в кабину и передал ей управление.

Отмечается, что у девушки не было допуска к полетам и свидетельств с соответствующими квалификационными отметками. При этом на борту лайнера находились пассажиры.

После того, как ролик из кабины пилотов попал в социальные сети, управление МВД на транспорте Якутии организовало проверку. Полиция запросила у "ИрАэро" необходимую документацию, план полетов и состав членов экипажа. Делом также занялись региональный СК РФ и авиакомпания.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).

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