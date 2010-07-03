Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за неисправности

Пассажирский самолет авиакомпании Royal Flight экстренно сел в аэропорту Шереметьево, передает телеканал Москва 24.

Борт кружил над воздушной гаванью. Он должен был выполнять рейс из Москвы в Пунта-Кану.

Как сообщил источник РИА Новости в экстренных службах, после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 488 человека.

Обстоятельства инцидента выясняются, отметил собеседник агентства.

4 ноября Boeing из Германии с неисправной гидросистемой аварийно сел в том же аэропорту. Лайнер летел из Франкфурта. Из-за неполадок экипаж запросил аварийную посадку.

По предварительным данным, на борту находились 154 человека. Пострадавших нет.