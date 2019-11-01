Superjet 100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя

Фото: flightradar24.com

Один из двигателей лайнера Superjet 100, вылетевшего из Тюмени в Санкт-Петербург, отказал во время полета. Самолет готовится к экстренной посадке, пишет ТАСС.

По информации источника в экстренных службах, самолет Superjet 100 российской авиакомпании "Ямал" сообщением Тюмень – Санкт-Петербург готовится к аварийной посадке после отказа одного из двигателей.

Сейчас лайнер кружит над Тюменью, вырабатывает топливо. Предварительно, на борту находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа воздушного судна.

Пресс-служба тюменского аэропорта Рощино подтвердила "Интерфаксу" сообщения об отказе двигателя самолета.

"Информация достоверная. Наши службы сейчас в полной боевой готовности", – заявили в аэропорту.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авикомпании "Ямал", при взлете из аэропорта Тюмени у самолета отказал левый двигатель.

"Рейс Тюмень – Санкт-Петербург. При взлете произошел помпаж турбины и отказал левый двигатель, командир [воздушного судна] принял решение выработать топливо и сядет в аэропорту взлета", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону в свою очередь подтвердили информацию о технической неисправности на борту SSJ 100.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово был задержан самолет авиакомпании "ЮТэйр", который должен был вылететь в Сургут. На номер 112 поступил анонимный звонок о минировании, после чего к воздушному судну прибыли экстренные службы.

Личность лжеминера удалось установить менее чем за час. Хулигана задержали, ему грозит уголовная ответственность и большой штраф.