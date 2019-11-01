Superjet 100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя

17:32 (обновлено 01.11.2019 18:02)
Фото: flightradar24.com
Один из двигателей лайнера Superjet 100, вылетевшего из Тюмени в Санкт-Петербург, отказал во время полета. Самолет готовится к экстренной посадке, пишет ТАСС.
По информации источника в экстренных службах, самолет Superjet 100 российской авиакомпании "Ямал" сообщением Тюмень – Санкт-Петербург готовится к аварийной посадке после отказа одного из двигателей.
Сейчас лайнер кружит над Тюменью, вырабатывает топливо. Предварительно, на борту находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа воздушного судна.
Пресс-служба тюменского аэропорта Рощино подтвердила "Интерфаксу" сообщения об отказе двигателя самолета.
"Информация достоверная. Наши службы сейчас в полной боевой готовности", – заявили в аэропорту.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе авикомпании "Ямал", при взлете из аэропорта Тюмени у самолета отказал левый двигатель.
"Рейс Тюмень – Санкт-Петербург. При взлете произошел помпаж турбины и отказал левый двигатель, командир [воздушного судна] принял решение выработать топливо и сядет в аэропорту взлета", – сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону в свою очередь подтвердили информацию о технической неисправности на борту SSJ 100.
Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово был задержан самолет авиакомпании "ЮТэйр", который должен был вылететь в Сургут. На номер 112 поступил анонимный звонок о минировании, после чего к воздушному судну прибыли экстренные службы.
Личность лжеминера удалось установить менее чем за час. Хулигана задержали, ему грозит уголовная ответственность и большой штраф.
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