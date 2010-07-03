Самолет рейса Москва – Куляб вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана

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Самолет российской авиакомпании "Уральские авиалинии", который направлялся из Москвы в Куляб (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за тумана. Эту информацию подтвердила пресс-служба авиакомпании.

"Пассажиры обеспечены всеми положенными услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами. В настоящий момент они находятся в терминале аэропорта", – цитирует Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Накануне самолет авиакомпании Thai Airways, следовавший из Лондона в Бангкок, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. На месте его ожидала бригада скорой помощи, пассажира доставили в больницу.