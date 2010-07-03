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Происшествия

12:09

СК показал кадры с места столкновения автомобиля с самолетом в Пулково

происшествия транспорт

Фото: Северо-Западное управление на транспорте СК

СК показал кадры с места столкновения служебного автомобиля с частным самолетом в петербургском аэропорту Пулково. Как видно на снимках, у воздушного судна ободрана краска до металла.

На сайте ведомства говорится, что инцидент произошел 27 октября. Микроавтобус врезался в самолет, стоявший на взлетном поле. Лайнер получил повреждения фюзеляжа. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

В управлении на транспорте МВД России по СЗФО считают, что виновником аварии является водитель машины.

"Установлено, что ввиду плохих метеоусловий водитель автомашины не заметил препятствие, внезапно возникшее по ходу движения. На борту воздушного судна находилось три члена экипажа и пассажир. Пострадавших нет", – указали в полиции.

Несколькими днями ранее трап зацепил Boeing 737 "Вьетнамских авиалиний" в аэропорту Шереметьево. На борту воздушного судна образовалась царапина. Пострадавших нет.

В сентябре Boeing 777, следовавший из Пекина в Москву, после высадки пассажиров в Шереметьево получил повреждения двери телетрапом. Поврежденный самолет решили отстранить от полетов. Никто не пострадал, аэропорт продолжил работать штатно.

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