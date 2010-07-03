Самолет столкнулся с мачтой освещения в Австралии

Пассажирский самолет авиакомпании Cobham Aviation врезался в мачту освещения в аэропорту австралийского города Перта Об инциденте сообщает телеканал 7News.
"Экстренные службы находятся на месте, но пострадавших среди пассажиров и экипажа нет", – цитирует телеканал заявление аэропорта. Отмечается, что ЧП с самолетом Cobham Aviation не повлияло на работу воздушной гавани.
По данным 7News, ЧП произошло днем 30 июля. В момент столкновения на борту лайнера находились 62 пассажира и четверо членов экипажа. В администрации аэропорта подтвердили, что самолет столкнулся с осветительной мачтой во время руления.
Как уточнили в авиакомпании, речь идет о самолете Cobham RJ85. В ходе инцидента была повреждена носовая часть воздушного судна. Cobham Aviation также заверила, что готова сотрудничать в расследовании инцидента.
20 июля два самолета столкнулись в аэропорту Нашвилла в США. Во время буксировки один из самолетов задел крыло второго лайнера. Никто не пострадал. Оба воздушных судна временно сняли с полетов для техосмотра.
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