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Москва 24

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12:38

Самолет столкнулся с мачтой освещения в Австралии

происшествия транспорт за рубежом

12:38

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Фото: Москва 24

Пассажирский самолет авиакомпании Cobham Aviation врезался в мачту освещения в аэропорту австралийского города Перта Об инциденте сообщает телеканал 7News.

"Экстренные службы находятся на месте, но пострадавших среди пассажиров и экипажа нет", – цитирует телеканал заявление аэропорта. Отмечается, что ЧП с самолетом Cobham Aviation не повлияло на работу воздушной гавани.

По данным 7News, ЧП произошло днем 30 июля. В момент столкновения на борту лайнера находились 62 пассажира и четверо членов экипажа. В администрации аэропорта подтвердили, что самолет столкнулся с осветительной мачтой во время руления.

Как уточнили в авиакомпании, речь идет о самолете Cobham RJ85. В ходе инцидента была повреждена носовая часть воздушного судна. Cobham Aviation также заверила, что готова сотрудничать в расследовании инцидента.

20 июля два самолета столкнулись в аэропорту Нашвилла в США. Во время буксировки один из самолетов задел крыло второго лайнера. Никто не пострадал. Оба воздушных судна временно сняли с полетов для техосмотра.

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происшествия транспорт за рубежом

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