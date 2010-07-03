Два самолета столкнулись в аэропорту Нашвилла в США

Два самолета авиакомпании Southwest Airlines столкнулись в международном аэропорту города Нашвилл в США. Инцидент произошел во время буксировки, передает телеканал CNN.
По информации телеканала, вечером 20 июля один из самолетов при движении задел крыло второго лайнера.
Уточняется, что в результате столкновения никто не пострадал. Оба воздушных судна временно сняли с полетов для техосмотра.
Ранее сообщилось, что пассажирский Boeing 737, следовавший из Москвы в Прагу, экстренно вернулся во Внуково после сигнала о пожаре в багажном отделении. На борту находились 187 человек. Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Позже в авиакомпании опровергли информацию о возгорании в багажном отсеке воздушного судна.
Другой инцидент с Boeing произошел 19 июля. Во время разбега по ВПП в салоне самолета авиакомпании Nordwind Москва – Ереван возникло задымление. На борту в тот момент были 178 пассажиров и 12 членов экипажа. Командир экипажа принял решение прервать взлет. Всех пассажиров эвакуировали. Восемь человек получили травмы.
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