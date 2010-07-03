Самолет Москва – Прага вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в багажном отсеке

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Россия" после вылета в Прагу экстренно вернулся в Москву из-за пожара в багажном отделении, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, когда самолет набрал высоту, сработала сигнализации о задымлении и пожаре. Командир лайнера сразу же связался с диспетчерами и доложил о нештатной ситуации.

В итоге было принято решение активировать систему аварийного тушения и как можно скорее вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно, в результате никто не пострадал.

В момент ЧП на борту самолета находились 187 человек. В настоящее время они ожидают резервного борта, чтобы вылететь в Прагу. Вернувшийся во Внуково экипаж не обнаружил следов задымления. Техническая комиссия авиакомпании выясняет причину срабатывания датчика.

В пятницу, 19 июля, произошел инцидент с Boeing, следовавшим по маршруту Москва – Ереван. Во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в салоне возникло задымление, после чего командир судна прервал взлет, а пассажиры были эвакуированы. На борту находились 178 пассажиров и 12 членов экипажа. Травмы получили восемь человек.

Прибывшие на место представители экстренных служб не обнаружили ни возгорания, ни задымления. В итоге резервный борт авиакомпании Nordwind вылетел в столицу Армении в 05:32. На вылет зарегистрировались 145 пассажиров из 173. В 08:08 они приземлились в аэропорту "Звартноц" столицы Армении. 28 человек приняли решение об отмене перелета.

В Nordwind заявили, что причиной эвакуации рейса Москва – Ереван стало появление постороннего запаха в пассажирском салоне при разбеге самолета. Между тем проверку по факту ЧП организовали Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Ространснадзор, Росавиация и межрегиональное следственное управление на транспорте.