После инцидента в Шереметьеве в Ереван отказались лететь 28 пассажиров

Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова сообщила, что 28 пассажиров приняли решение об отмене перелета в Ереван после инцидента с Boeing 737-800W авиакомпании Nordwind.
По ее словам, резервный борт вылетел в столицу Армении в 05.32. На вылет зарегистрировались 145 пассажиров из 173. Представитель аэропорта добавила, что два пассажира из 28 отказавшихся от полета были госпитализированы.
В данный момент аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию, передает РИА Новости. Между тем, Росавиация сформировала комиссию для расследования причин инцидента.
Рейс N4477 должен был вылететь в 00.45 в пятницу, 19 июля. Однако во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в салоне возникло задымление, после чего командир судна прервал взлет, а пассажиры были эвакуированы.
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