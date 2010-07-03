Самолет Самара – Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге

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Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, рейс UT-414 приземлился в Екатеринбурге в ночь на пятницу, 19 июля, в 3.48 (1.48 мск).

Отмечается, что самолет совершил незапланированную посадку по техническим причинам. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Они размещены в гостинице. Сотрудники авиакомпании работают с пассажирами. Предполагается, что самолет вылетит из Екатеринбурга в 10:00 мск.

Ранее 19 июля рейс, направлявшийся из Москвы в Ереван, был возвращен в аэропорт Шереметьево после срабатывания датчика задымления.