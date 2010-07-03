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Москва 24

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07:28

Ространснадзор проведет проверку авиакомпании после ЧП в Шереметьеве

транспорт происшествия

07:28

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Шереметьево работает в штатном режиме после ЧП с Boeing

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта проведет внеплановую проверку компании Nordwind Airlines после инцидента в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Ространснадзора.

Рейс N4477 Москва – Ереван должен был вылететь в 00.45 в пятницу, 19 июля. Однако во время разбега по ВПП внутри салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет. Возгорания на борту не было, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам, уточнили в Шереметьеве.

Резервный борт вылетел в столицу Армении в 05.32. На вылет зарегистрировались 145 пассажиров из 173. Директор по связям с общественностью аэропорта заявила, что два пассажира из 28 отказавшихся от полета были госпитализированы.

Как рассказал телеканалу Москва 24 пассажир рейса Зокир Нурматов, самолет пошел на разгон и практически сразу же начал тормозить. "В это время кто-то кричал, что мы горим, пожар, огонь. Через 20–30 секунд мы остановились и объявили об эвакуации. При эвакуации никто не терялся и пассажиры вели себя достойно, не было паники", – рассказал Нурматов.

Ранее сообщалось, что Росавиация сформировала комиссию для расследования причин инцидента. В данный момент Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.

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