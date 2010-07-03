Пожара в багажном отсеке самолета Москва − Прага не было − авиакомпания

16:23
16:23
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В авиакомпании "Россия" опровергли данные о пожаре в багажном отсеке Boeing 737, следовавшего из Москвы в Прагу. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе перевозчика.
Как пояснили представители компании, после вылета рейса 5739 в багажном отделении сработал датчик пожарной сигнализации. В целях безопасности командир лайнера решил вернуться в аэропорт вылета, предупредив о случившемся службы Внукова.
"Члены кабинного экипажа никаких признаков задымления во время приземления лайнера не выявили", − уточнили в пресс-службе "России". Там также отметили, что руководство авиакомпании создало комиссию для расследования причин произошедшего. По данным пресс-службы, сам лайнер приземлился штатно, однако его временно отстранили от полетов.
Пассажиры рейса отправились в Прагу резервным бортом. "Самолет вылетел. Прилет в Прагу планируется в 17:45", − уточнили в справочной аэропорта Внуково.
Ранее СМИ сообщили, что пассажирский Boeing 737, направлявшийся в Прагу, был вынужден экстренно вернуться во Внуково из-за пожара в багажном отделении. В момент ЧП на борту самолета находились 187 человек. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.
Еще один инцидент с пассажирским Boeing произошел в пятницу, 19 июля. Во время разбега по ВПП в салоне самолета авиакомпании Nordwind Москва – Ереван возникло задымление. Тогда командир судна принял решение прервать взлет. На борту находились 178 пассажиров и 12 членов экипажа. Все пассажиры были эвакуированы. Травмы получили восемь человек. При осмотре борта представители экстренных служб не обнаружили следов возгорания или задымления.
Во Внукове экстренно приземлился самолет из-за пожарной сигнализации
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