Трап врезался в самолет в Шереметьево

Фото: телеграм-канал Aviaincidents

Самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин – Москва, после высадки пассажиров в Шереметьево получил повреждения двери телетрапом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошел днем 5 сентября. Поврежденное воздушное судно было принято отстранить от дальнейших полетов. Пострадавших в результате происшествия нет. Аэропорт продолжает свою работу в штатном режиме.

Ранее самолет рейса Воронеж – Пулково вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку из-за технической неисправности источника питания. В результате экстренной посадки никто не пострадал. Выясняются обстоятельства инцидента.

До этого в аэропорту Шереметьево самолеты авиакомпаний Royal Flight и "Аэрофлот" зацепились закрылками при буксировке. В результате ЧП никто не пострадал. Самолеты получили незначительные повреждения. Прокуратура организовала проверку.

