Самолет экстренно сел в Воронеже из-за проблем с шасси

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Пассажирский самолет Воронеж – Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. Об инциденте сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По предварительным данным, у лайнера возникли проблемы со стойкой шасси. Посадка прошла успешно, пострадавших нет, уточнил собеседник агентства.

Сотрудники воронежского аэропорта рассказали, что на борту было 38 пассажиров. После инцидента некоторые из них решили сдать билеты. Другие ожидают в аэропорту резервный борт.

"Время вылета пока не объявлено", – отметила представитель авиагавани. По ее словам, если задержка вылета будет существенной, пассажиров обеспечат напитками.

Накануне в столичном аэропорту Шереметьево самолеты авиакомпаний Royal Flight и "Аэрофлот" зацепились закрылками при буксировке. В результате ЧП никто не пострадал. Воздушные судна получили незначительные повреждения. Прокуратура организовала проверку.