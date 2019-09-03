Прокуратура организовала проверку после инцидента в Шереметьево

Фото: телеграм-канал "Авиадиспетчер"

Сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры устанавливают причины инцидента в Шереметьево, где два самолета зацепились закрылками при буксировке.

"Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали. Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте ", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Действиям должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпаний дадут правовую оценку.

Инцидент произошел около 15:50 во вторник, 3 сентября. Один самолет во время буксировки зацепил другой. Воздушные судна получили незначительные повреждения.

Видео: телеграм-канал Baza

В пресс-службе чартерной авиакомпании Royal Flight сообщили, что уже создана комиссия для установления причин инцидента.

"Самолет авиакомпании буксировали на стоянку до выполнения другого рейса, когда произошел инцидент. На борту пассажиров не было. В настоящий момент компания создала комиссию для изучения причин возникновения инцидента", – уточнили в компании.

Аэропорт работает в штатном режиме. "Буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы. Событие не отразилось на операционной деятельности МАШ", – указали в пресс-службе воздушной гавани.

В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что рейс SU202 Москва – Пекин задержан по причине повреждения самолета. "После замены воздушного судна рейс будет продолжен. Планируемое время вылета 18:45. Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота", – говорится в сообщении.

31 августа самолет Boeing 737 сел в аэропорту Шереметьево с неисправным двигателем. Воздушное судно летело рейсом 1135 по маршруту Сочи – Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла штатно.