Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:48 (обновлено 03.09.2019 18:41)

Прокуратура организовала проверку после инцидента в Шереметьево

происшествия транспорт

17:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеграм-канал "Авиадиспетчер"

Сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры устанавливают причины инцидента в Шереметьево, где два самолета зацепились закрылками при буксировке.

"Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали. Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте ", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Действиям должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпаний дадут правовую оценку.

Инцидент произошел около 15:50 во вторник, 3 сентября. Один самолет во время буксировки зацепил другой. Воздушные судна получили незначительные повреждения.

Видео: телеграм-канал Baza

В пресс-службе чартерной авиакомпании Royal Flight сообщили, что уже создана комиссия для установления причин инцидента.

"Самолет авиакомпании буксировали на стоянку до выполнения другого рейса, когда произошел инцидент. На борту пассажиров не было. В настоящий момент компания создала комиссию для изучения причин возникновения инцидента", – уточнили в компании.

Аэропорт работает в штатном режиме. "Буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы. Событие не отразилось на операционной деятельности МАШ", – указали в пресс-службе воздушной гавани.

В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что рейс SU202 Москва – Пекин задержан по причине повреждения самолета. "После замены воздушного судна рейс будет продолжен. Планируемое время вылета 18:45. Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота", – говорится в сообщении.

31 августа самолет Boeing 737 сел в аэропорту Шереметьево с неисправным двигателем. Воздушное судно летело рейсом 1135 по маршруту Сочи – Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла штатно.

Читайте также

происшествия транспорт

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика