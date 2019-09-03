Прокуратура организовала проверку после инцидента в Шереметьево

17:48 (обновлено 03.09.2019 18:41)
17:48
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Фото: телеграм-канал "Авиадиспетчер"
Сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры устанавливают причины инцидента в Шереметьево, где два самолета зацепились закрылками при буксировке.
"Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали. Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте ", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.
Действиям должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпаний дадут правовую оценку.
Инцидент произошел около 15:50 во вторник, 3 сентября. Один самолет во время буксировки зацепил другой. Воздушные судна получили незначительные повреждения.
"Самолет авиакомпании буксировали на стоянку до выполнения другого рейса, когда произошел инцидент. На борту пассажиров не было. В настоящий момент компания создала комиссию для изучения причин возникновения инцидента", – уточнили в компании.
Аэропорт работает в штатном режиме. "Буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы. Событие не отразилось на операционной деятельности МАШ", – указали в пресс-службе воздушной гавани.
В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что рейс SU202 Москва – Пекин задержан по причине повреждения самолета. "После замены воздушного судна рейс будет продолжен. Планируемое время вылета 18:45. Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота", – говорится в сообщении.
31 августа самолет Boeing 737 сел в аэропорту Шереметьево с неисправным двигателем. Воздушное судно летело рейсом 1135 по маршруту Сочи – Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла штатно.
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