В Шереметьево экстренно сел самолет

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Самолет Boeing 737 сел в аэропорту Шереметьево с неисправным двигателем, передает ТАСС.

Воздушное судно летело рейсом 1135 по маршруту Сочи – Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла в штатно.

Сегодня в Подмосковье разбился частный легкомоторный самолет. В нем находились двое: пилот погиб, 12-летнюю девочку госпитализировали с травмами. Ее состояние оценили как крайне тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". При расследовании будет дана правовая оценка действиям пилота, в том числе по возможному оказанию коммерческих услуг.