Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Сочи

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Тель-Авива, совершил посадку в сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

На борту самолета находились 160 пассажиров. Посадка прошла благополучно. Никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ гидравлики шасси.

15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта вылета после столкновения со стаей чаек.