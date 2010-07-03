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09:46

Самолет совершил аварийную посадку в Гонолулу из-за задымления

происшествия за рубежом

09:46

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Фото: hawaiinewsnow.com

Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines совершил аварийную посадку в Гонолулу на Гавайских островах. Это произошло из-за задымления в грузовом отсеке, сообщает Hawaii News Now.

Airbus 321 выполнял рейс из Окленда на Гавайи. На его борту находились 184 пассажира и семь членов экипажа. Пассажиров пришлось эвакуировать с помощью аварийных трапов.

В результате инцидента пять взрослых и двое детей отравились угарным газом. Сейчас их состояние не представляет опасности. Источник дыма либо очаг возгорания найти не удалось.

15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта вылета после столкновения со стаей чаек.

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происшествия за рубежом

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