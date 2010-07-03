СК завершил работу на месте жесткой посадки А321

17:50
17:50
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Следственный комитет завершил работы на месте аварийной посадки А321 в Подмосковье, передает Агентство "Москва".
Представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская уточнила, что в рамках расследования изучается техническая документация о состоянии аэродромного оборудования, а также иные документы.
В настоящее время сотрудники СК проверяют данные с бортовых самописцев – информацию сопоставят с видеозаписями очевидцев, а также с аудиопереговорами пилотов и показаниями пассажиров и членов экипажа.
Ранее работу с черными ящиками Airbus A321 завершили специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Голоса членов экипажа и диспетчера аэропорта были идентифицированы, а запись – расшифрована и передана комиссии по расследованию ЧП.
Сам лайнер уже подготовили к эвакуации – из воздушного судна удалили топливо и элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов. Части самолета больше эксплуатироваться не будут.
Утром 15 августа лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта вылета после столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров, все они живы. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования.
Летчикам A321 присвоили звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: