Росавиация дала рекомендации после жесткой посадки A321

14:21
14:21
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Росавиация разослала рекомендации, направленные на снижение риска столкновения воздушных судов с птицами, после жесткой посадки лайнера А321 "Уральских авиалиний" в поле. Документ представлен на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
Отмечается, что аварийная посадка А321 произошла после столкновения самолета со стаей птиц и последовавшего за этим снижения тяги двигателей. В связи с инцидентом ведомство напомнило о других похожих происшествиях – в частности, о крушении самолета А-12БП в Домодедово в 2007 году и инциденте с А321 в Шереметьево в 2017 году.
Говоря о последнем, Росавиация обратила внимание на то, что оператор аэропорта не спрогнозировал остановку птиц на левом контуре летного поля, а дежурному орнитологу не дали рекомендации о порядке действий при обнаружении и отпугивании птиц. Вместе с тем в ведомстве подчеркивают, что орнитолог проигнорировал запрет на отпугивание птиц менее чем за пять минут до приземления воздушного судна.
В тексте выражается требование к организациям гражданской авиации доложить о выполнении рекомендаций по орнитологическому обеспечению безопасности полетов. Руководители операторов аэродромов должны провести контроль выполнения рекомендаций, а руководство эксплуатантов самолетов – донести информацию до летного состава. При этом материалы расследования ЧП 2007 и 2017 годов должны быть проанализированы.
Вместе с тем управляющий директор-генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев в беседе с ТАСС отметил, что после инцидента с А321 требования к двигателям могут быть ужесточены.
"Если это все правда, очень может быть, что это закончится очередным ужесточением норм для проведения испытаний двигателя. Но пока нужно подождать официальных результатов расследования инцидента", – отметил Иноземцев.
Он уточнил, что сегодня при испытании больших двигателей российского производства симулируется попадание птицы весом 8 килограммов.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта вылета утром 15 августа после столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров, все они живы. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Владимир Путин присвоил посадившим лайнер летчикам звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
"Уральские авиалинии" выплатили компенсации 73 пассажирам, остальные заявления – в процессе обработки.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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