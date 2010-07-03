Самолет Аirbus A321 приподняли с грунта

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Фюзеляж самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в Подмосковье, приподняли с грунта специалисты, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий авиаинцидента.

"Фюзеляж самолета приподняли с грунта с использованием пневмоподушек", – сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что на месте происшествия продолжается подготовка к транспортировке самолета с кукурузного поля.

Собеседник агентства напомнил, что специалисты демонтировали двигатель и отправили его на хранение в Видное, Также было откачено около 2 тонн топлива.

ЧП произошло утром 15 августа. На борту самолета, который совершил аварийную посадку с отказавшими двигателями, находились 226 пассажиров, все они живы. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Владимир Путин присвоил летчикам A321 звания Героев России. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.

В "Уральских авиалиниях" рассказали, что причиной аварийной посадки стало попадание птиц в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования.

Согласно данным расшифровки записи с "черных ящиков", которая была опубликована в Сети, перед вылетом диспетчеры предупреждали экипаж о птицах. Через пару минут после взлета пилоты передали сигнал бедствия и попросили разрешения вернуться в аэропорт, но в этот момент отказал второй двигатель. Далее самолет сел в поле и снова вышел на связь – уже с земли. Пилотам удалось посадить лайнер с полными баками топлива с выключенными двигателями и без шасси.

Работы по сливу топлива и разборке самолета планируют завершить до 26 августа.

