Разборку Airbus А321 в Подмосковье завершат до 26 августа

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Работы по сливу топлива и разборке самолета "Уральских авиалиний", аварийно севшего в кукурузном поле, завершат до 26 августа, сообщает Агентство "Москва".

В воскресенье, 18 августа, в Подмосковье началась подготовка к эвакуации Airbus A321. Специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации приступили к осмотру места посадки лайнера.

Они приняли решение сперва демонтировать двигатели, а затем крылья и пассажирский салон. После этого самолет приподнимут с помощью надувных понтонов, погрузят на автотрейлер и доставят в один из ангаров на территории ЛИИ имени Громова для более тщательного изучения и осмотра.

В авиакомпании заявили, что в небо борт уже не поднимется, восстанавливать его экономически нецелесообразно.

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ЧП произошло утром 15 августа. На борту самолета, который совершил аварийную посадку с отказавшими двигателями, находились 226 пассажиров, все они живы. Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам A321. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.

В "Уральских авиалиниях" рассказали, что причиной аварийной посадки стало попадание птиц в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования.

Согласно данным расшифровки записи с "черных ящиков", которая была опубликована в Сети, перед вылетом диспетчеры предупреждали экипаж о птицах. Через пару минут после взлета пилоты передают сигнал бедствия и просят разрешения вернуться в аэропорт, но в этот момент отказывает второй двигатель. Далее самолет садится в поле и снова выходит на связь – уже с земли. Пилотам удалось посадить лайнер с полными баками топлива с выключенными двигателями и без шасси.

