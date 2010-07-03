Началась подготовка к эвакуации аварийного севшего в поле A321

В Подмосковье начали разбирать севший на кукурузное поле самолет

В Подмосковье началась подготовка к эвакуации самолета A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, сообщает ТАСС.

По данным агентства, специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации приступили к осмотру места посадки лайнера.

Они приняли решение сперва демонтировать двигатели, а затем крылья и пассажирский салон. После этого самолет приподнимут с помощью надувных понтонов, погрузят на автотрейлер и доставят в один из ангаров на территории ЛИИ имени Громова для более тщательного изучения и осмотра.

В авиакомпании заявили, что в небо борт уже не поднимется, восстанавливать его экономически нецелесообразно.

Инцидент произошел утром 15 августа. На борту в тот момент находились 226 пассажиров, все они живы. Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам A321. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.

В "Уральских авиалиниях" рассказали, что причиной аварийной посадки стало попадание птиц в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования.

В Сети появилась запись расшифровки с "черных ящиков". На ней слышно, как диспетчеры предупреждают экипаж о птицах.

Через пару минут после взлета пилоты передают сигнал бедствия и просят разрешения вернуться в аэропорт Жуковский, но отказывает второй двигатель. Самолет садится на кукурузное поле и снова выходит на связь – уже с земли. Пилотам удалось посадить лайнер с полными баками топлива с выключенными двигателями и без шасси.